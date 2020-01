Dakar in lutto, la tragedia durante la settima tappa: è morto Paulo Gonçalves (Di domenica 12 gennaio 2020) tragedia durante 7/a tappa del Rally Dakar, categoria moto. Il pilota portoghese Paulo Gonçalves, del team Hero, è morto in seguito a una caduta al chilometro 276. Il quarantenne lusitano, alla sua tredicesima partecipazione alla Dakar, è andato in arresto cardio-respiratorio e inutili si sono rilev Leggi la notizia su liberoquotidiano

