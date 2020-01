CorSera: al Napoli non è mai venuta l’idea di invitare Noemi allo stadio (Di domenica 12 gennaio 2020) Il Corriere della Sera scrive della presenza, ieri all’Olimpico, della piccola Noemi Staiano. E intavola una piccola polemica con il Napoli. La bimba, infatti, è stata invitata dal club di Lotito, non da quello di De Laurentiis. “Succede all’Olimpico, perché l’ha invitata la Lazio, al Napoli un’idea così non è mai venuta. Però è stata scelta la partita con gli azzurri, e poi ad accompagnarla è un napoletano come lei, Ciro Immobile, capocannoniere che ha costruito la carriera lontano dalla sua città”. L'articolo CorSera: al Napoli non è mai venuta l’idea di invitare Noemi allo stadio ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

