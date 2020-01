Anticipazioni Tempesta d’amore, trame tedesche: un matrimonio lampo (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempesta d’amore, puntate tedesche: Henry perde la testa per Jessica Le Anticipazioni tedesche di Tempesta d’amore svelano che ci sarà un lieto fine inaspettato per due personaggi della soap opera. Dopo il sofferto addio a Denise e la rottura con Paul, Henry e Jessica troveranno l’amore. I due ragazzi capiranno di essere fatti l’uno per l’altra e decideranno di sposarsi molto presto, bruciando le tappe. Negli episodi stranieri di Tempesta d’amore il lieto fine per la coppia sarà costellato da ostacoli, la madre di Henry infatti cercherà in ogni modo di dissuadere il figlio dallo sposare Jessica. Marianne farà di tutto per ostacolare il matrimonio e tramerà contro il figlio che deciderà addirittura di non invitarla al matrimonio. Marianne a Tempesta d’amore cercherà di recuperare con lui e tornerà al Furstenhof per chiarire. Henry le chiederà ... Leggi la notizia su lanostratv

