‘Ammazza…’: paura per Maria De Filippi, scoppio in studio. Ecco cosa è successo [VIDEO] (Di domenica 12 gennaio 2020) Primo appuntamento del 2020 di C’è Posta per Te Sabato sera su Canale 5 ha preso il via la ventesima stagione di C’è Posta per Te con Maria De Filippi. Un appuntamento che ha riscosso un grandissimo successo d’ascolti e che ha battuto nettamente la concorrenza formata da Meraviglie, il programma di Rai Uno condotto da Alberto Angela. Un appuntamento che è terminato all’una di notte e che ha visto protagoniste sei storie. Due sorprese, una con Johnny Depp e l’altra con Luca Argentero e la compagna, e le restanti di persone comuni. E proprio in una di essere la padrona di casa e il suo ospite si è messa un po’ di paura. Per quale ragione? La storia di Diletta e Gabriele Maria De Filippi stava cercando di mediare nella seconda storia proposta a C’è Posta per Te. i Protagonisti erano una madre 26enne e un figlio di 20 anni. In pratica lei lo ha ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : 'Ammazza...': paura per Maria De Filippi, scoppio in studio. Ecco cosa è successo [VIDEO] - - KilljoyNOTDead : RT @VeronicaBalzano: Vincenzo che con lo sguardo dice 'Maria ho paura di parlare questa mi ammazza, aiuto' #CePostaPerTe - VeronicaBalzano : Vincenzo che con lo sguardo dice 'Maria ho paura di parlare questa mi ammazza, aiuto' #CePostaPerTe -