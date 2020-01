“Addio campione”. Sport in lutto, la tragedia durante la gara: non c’è stato nulla da fare (Di domenica 12 gennaio 2020) tragedia alla Dakar. E’ morto Paulo Gonçalves, motociclista portoghese tra i più esperti di rally. Gonçalves, si legge sul sito ufficiale della Dakar, è caduto al km 276 durante la settima tappa del Rally Dakar in Arabia Saudita. Il pilota al momento dei soccorsi era incosciente. Subito traSportato in elicottero all’ospedale di Layla, è stato dichiarato morto. Il 40enne Paulo Gonçalves stava prendendo parte alla sua 13a Dakar. Ha debuttato nel 2006 e ha terminato quattro volte nella top 10, tra cui una prestazione impressionante come secondo classificato nel 2015. Paulo Gonçalves, campione del mondo di raduni del 2013, era al 46° posto assoluto dopo la tappa 6 della Dakar 2020. Continua dopo la foto Dakar è sinonimo spesso di tragedia. L’edizione numericamente più tragica è stata quella del 1986 con un incidente di elicottero che uccise cinque persone a partire ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

