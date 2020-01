VIDEO Inter-Atalanta 1-1 Highlights, gol e sintesi: Gosens risponde a Lautaro Martinez, Handanovic para un rigore (Di sabato 11 gennaio 2020) Termina sull’1-1 il confronto valido per il 19° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020 tra Inter e Atalanta. Una sfida palpitante che si è conclusa sul punteggio di parità per effetto delle realizzazioni dell’argentino Lautaro Martinez al 4′ e del tedesco Robin Gosens al 75′. Una sfida in cui entrambe le formazioni hanno avuto delle occasioni e in cui la Dea ha avuto la chance per far suo il match, ma Samir Handanovic ha neutralizzato il calcio di rigore del colombiano Luis Muriel. Con questo punteggio l’Inter sale a quota 46 punti con una lunghezza di vantaggio sulla Juventus e 4 sulla Lazio, ma i bianconeri, vincendo domani contro la Roma all’Olimpico, potrebbero scavalcare i nerazzurri. Di seguito gli Highlights: VIDEO Inter-Atalanta 1-1 Highlights, gol e sintesi Inter-Atalanta 1-0: IL GOL DI Lautaro Martinez Solo 3 minutos para que ... Leggi la notizia su oasport

UEFAcom_it : ?? Finale di Coppa UEFA 1998 ??? @Inter ?? @OfficialSSLazio ??? ?? Le giocate ???????????????????? di @Ronaldo Nazário ???? - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? L'intervista a @gaglio94 ?? Elio degli @eelst ci spiega perché 'C'è solo l'Inter' ?? Stat… - Inter_Women : ?? | PRESENTAZIONI #Interfans, Linda ha un messaggio per voi... ?? #InterWomen -