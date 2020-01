Sicilia: impianto biometano a Pozzallo sul tavolo di commissioni Ars (Di sabato 11 gennaio 2020) Palermo, 11 gen. (Adnkronos) – Una riunione congiunta delle commissioni Attività produttive e Ambiente dell’Ars per discutere della realizzazione dell’impianto di biometano in contrada Zimmardo Bellamagna sul territorio di Modica e alle porte di Pozzallo, nel ragusano. A convocare la seduta per martedì 14 gennaio, alle 10.30, è stato il presidente della commissione Attività produttive Orazio Ragusa. “Sarà l’occasione per fare il punto sulla delicata questione alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla comunità pozzallese – sottolinea il deputato regionale – Dispiace che, come al solito, ci sia chi non perde occasione per criticare anche quando si cerca di dare risposte operando in silenzio. Ma tant’è, il nostro obiettivo è di garantire un confronto serio e costruttivo sulla questione, auspicando che già dal confronto di ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

