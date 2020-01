Scomparsa Luigi Favoloso, le ultime parole prima di sparire: ‘mi suicidio’ (Di sabato 11 gennaio 2020) Continuano le ricerche per ritrovare l’ex di Nina Moric Sembra sempre più complicato il caso della misteriosa Scomparsa di Luigi Favoloso. L’ex gieffino ha fatto perdere le sue tracce ormai da settimane e la madre è molto preoccupata per il suo strano comportamento. Se all’inizio in tanti hanno pensato che il suo allontanamento fosse solo una trovata pubblicitaria per far parlare di se nelle ultime ore un nuovo dettaglio sta scatenando il web. Si tratterebbe in particolare di una frase che l’ex di Nina Moric abbia detto ad un suo amico proprio pochi giorni fa. Luigi Favoloso è scomparso da Torre De Greco Che fine ha fatto Luigi Favoloso? Questa è la domanda che si pongono in tanti negli ultimi giorni. Il suo allontanamento volontario da Torre Den Grego, in provincia di Napoli, h, sta facendo molto preoccupare sua madre che pochi giorni fa si è rivolta addirittura ... Leggi la notizia su kontrokultura

