Salvini organizza un convegno sull’antisemitismo e invita Liliana Segre. Lei risponde: “Grazie ma sono impegnatissima” (Di sabato 11 gennaio 2020) Si intitola “Le nuove forme dell’antisemitismo” e si terrà giovedì 16 gennaio nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma. Per il leader leghista è un appuntamento importante. Salvini ha rivelato quanto gli stia a cuore questo tema: “Interrompo la campagna elettorale in Emilia-Romagna e in Calabria solo un giorno, giovedì 16, per presenziare al convegno, è una cosa a cui tengo molto”. Dal Carroccio hanno fatto sapere che l’incontro avrà una connotazione “culturale e scientifica e non politica”. Sarà l’unico appuntamento che interromperà la sua maratona per le regionali. Tra gli invitati ci sarà anche Liliana Segre, ma sembrerebbe che la senatrice a vita abbia già dato forfait. “Ho ricevuto l’invito ma nel mese di gennaio sono impegnatissima” ha detto la senatrice e promotrice della commissione straordinaria per il ... Leggi la notizia su tpi

