Piazza Risorgimento | tutti i dubbi di ‘Patto Civico’ | “E Reale non è Piccinato”

Sul futuro di Piazza Risorgimento e sul progetto Lumode a intervenire è il gruppo consiliare di palazzo Mosti 'Patto Civico'. L'invito, rivolto all'amministrazione, è a "riflettere bene" sulla strada da seguire. Di seguito, la nota a firma di Vincenzo Sguera, Marcellino Aversano, Luca Paglia e Luigi Scarinzi: "Si legge dalla cronaca giornalistica la paventata ipotesi di chiudere il parcheggio Piazza Risorgimento e si cita l'originario progetto di Piccinato, teso a tale scopo, quale riferimento da adottare. Bene, in merito è opportuno rilevare che effettivamente Piazza Risorgimento ( in origine Piazza della Rivoluzione) era libera e centrale rispetto all'ipotizzato polo urbano dedicato all'istruzione, completato da un lato dalla scuola Mazzini e dall'altro lato dall'edificio della GIL ( Gioventù italiana del ...

