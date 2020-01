Passaporti: la classifica dei più “potenti” del 2020 (Di sabato 11 gennaio 2020) L’indice Henley Passport ha stilato una classifica dei Passaporti dal più al meno “potente”. La potenza di un passaporto, come ha spiegato il direttore della società, è infatti l’indicatore della salute “delle relazioni diplomatiche e commerciali e dello status di uno Stato“. I migliori sono risultati essere i paesi asiatici mentre chi ha un passaporto del Pakistan, della Siria, dell’Iraq o dell’Afghanistan può incontrare non poche difficoltà. Passaporti: quali sono i più potenti Per viaggiare in molti paesi è necessario, prima di arrivare a destinazione, richiedere un visto di ingresso. Le rilevazioni hanno dimostrato come tale requisito sia indice di palesi diseguaglianze di viaggio che vi sono tra i cittadini del mondo. In particolare gli afghani possono viaggiare liberamente solo il 26 Paesi, mentre nel resto del mondo devono ... Leggi la notizia su notizie

