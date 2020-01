Pago e Serena, ecco cos’è successo dopo il loro confronto in tv (Di sabato 11 gennaio 2020) Ieri, Venerdì 10 gennaio è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2020, c’è stato il tanto atteso confronto tra Pacifico Settembre, in arte Pago e Serena Enardu che arriva da Uomini e Donne dove all’epoca uscì dal programma in compagnia di Giovanni Conversano. Serena e Pago si sono lasciati in malo modo nell’ultima stagione di Temptation Island Vip. Nel falò di confronto dove lei lo lasciò dicendogli chiaramente che non lo amava più. E dove durante il programma ha vissuto una una liaison amorosa con il single tentatore Alessandro. Ma, la bella Serena ritorna sui suoi passi ritrattando tutto! E… (Continua…) Serena sembra decisa a riprendersi il suo compagno, di riconquistarlo a tutti i costi. E ha chiesto di parargli, cosa che poi ha ottenuto. Tramite la decisione del pubblico che ha votato per il si durante il televoto, ma il pubblico è stato ... Leggi la notizia su howtodofor

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso: Serena non avrà la possibilità di passare del tempo nella Casa del #GFVIP. Tra lei e Pago se… - GrandeFratello : A proposito di Pago e Serena... #GFVIP - _carobelieber_ : RT @Kariswhoo: Salvo: chissà se Pago ha ancora la busta di Serena in mano, secondo me ci ha anche dormito. #GFVip ?????? -