Olga Fernando assente a C'è posta per te: è giallo, fan in protesta (Di sabato 11 gennaio 2020) Olga Fernando assente a C'è posta per te: sui social si scatena la discussione, Twitter ribolle Che fine ha fatto Olga Fernando? A C'è posta per te, decollato stasera 11 gennaio 2020 (prima puntata della nuova edizione), è subito giallo. Perché la nota traduttrice non c'era ad affiancare Johnny Depp? L'assenza è stata notata dal

