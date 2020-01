Napoli, Carlo Alvino commenta il caso delle multe: “Se in uno spogliatoio si parla di queste questioni non si lavora benissimo” (Di sabato 11 gennaio 2020) Una parte della rosa del Napoli avrebbe ricusato l’arbitro scelto dalla società per le multe comminate dopo la questione dell’ammutinamento. Una bella gatta da pelare, sulla quale in tanti si stanno esprimendo nell’ambiente. Anche Carlo Alvino, ha preso la parola in merito, dicendo la sua su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. “Ci atteniamo alle dichiarazioni, che restano dichiarazioni di facciata. Un problema del genere però qualche pensiero se lo porta. Un allenatore, un dirigente, un calciatore ovviamente deve sminuire, portare avanti un’altra tesi. Ma sono dell’opinione che quest’argomento abbia pesato molto qualche tempo fa e ancora oggi torna nelle discussioni di spogliatoio. E se in uno spogliatoio si parla di queste questioni non si lavora benissimo. Noi dobbiamo credere alle dichiarazioni che ci ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

