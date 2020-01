Meteo PROSSIMA SETTIMANA: Alta Pressione FORTISSIMA (Di sabato 11 gennaio 2020) Per noi addetti ai lavori non è un periodo molto impegnativo sul fronte Meteo. L'atmosfera infatti sembra essersi addormentata e se non fosse per le nebbie e qualche timido disturbo, ci sarebbe davvero ben poco da raccontare. Come sempre avviene nei periodi dominati dalle alte pressioni, il Meteo si mantiene per lo più stabile e in gran parte soleggiato con temperature, come se non bastasse, destinate gradualmente a guadagnare qualche punto verso l'alto. Questo sarà la "solita minestra" che il menu Meteorologico ci proporrà per la PROSSIMA SETTIMANA. Nessun piatto elaborato dunque, bensì la consueta e semplice pietanza che ormai da giorni siamo costretti a consumare. Tuttavia, come detto in precedenza, a colorire un po' la cronaca Meteo dei prossimi giorni ci penseranno le nebbie e le nubi basse che potranno avvolgere le pianure del Nord e alcune zone interne del ... Leggi la notizia su meteogiornale

