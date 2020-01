Maltempo Basilicata, alberi pericolanti a Potenza: interventi dei Vigili del fuoco (Di sabato 11 gennaio 2020) A Potenza i Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza via dei Mille da alcuni alberi resi pericolanti dagli eventi climatici avversi dei giorni scorsi, particolarmente dal forte vento. In particolare, sono state impegnate due squadre, per un totale di sette uomini. Nelle ultime settimane sono stati diversi gli interventi dei Vigili del fuoco su alberi pericolanti.L'articolo Maltempo Basilicata, alberi pericolanti a Potenza: interventi dei Vigili del fuoco Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

