LIVE Sport, DIRETTA 11 gennaio: tutte le notizie in tempo reale di un sabato di fuoco. I risultati di ATP Cup ed NBA (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi dell’11 gennaio: orari e programma 08.42 TENNIS – La Serbia è la prima finalista dell’ATP Cup 2020 di tennis: a Sydney, in Australia, i balcanici si sono imposti sulla Russia già al termine dei due singolari. Hanno vinto infatti sia Dusan Lajovic, nella sfida dedicata ai numeri due contro Karen Khachanov, sia Novak Djokovic, nel match riservato ai numeri uno. Vittoria serba anche nel doppio, ormai ininfluente. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 08.41 BASKET NBA – Sono dieci le partite di una notte NBA, che vedeva il duello a distanza tra LeBron James e Luka Doncic. A vincere è stata la stella dei Los Angeles Lakers, che si sono imposti per 129-114 contro i Dallas Mavericks. Match che si è deciso già nel primo quarto, con i gialloviola avanti addirittura di diciotto punti (45-27). Settima ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 11 gennaio: sabato da delirio con Goggia Pellegrino Fischnaller e le staffette di biat… - zazoomnews : LIVE Sport Invernali DIRETTA 11 gennaio: sabato da delirio con Goggia Pellegrino Fischnaller e le staffette di biat… - OA_Sport : LIVE Serbia-Russia, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Djokovic-Medvedev, semifinale da brivido! -