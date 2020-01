LIVE Snowboard, PGS Scuol 2020 in DIRETTA: Roland Fischnaller esce ai quarti. Sobolev vince tra gli uomini, Hofmeister tra le donne (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE GARE 15.36 Da parte nostra per oggi è tutto. Grazie per essere rimasti con noi e continuate a seguirci per avere tutte le notizie sullo Snowboard. 15.36 La top-10 della gara maschile: 1) Sobolev 2) Karl 3) Caviezel e Kwiatkowski 5) Mastnak 6) Sun 7) Fischnaller 8) BI 9) Kamino 10) Lee 15.35 Rolland Fischnaller resta in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo. 15.27 La top-11 della gara femminile: 1) Hofmeister 2) Nadyrishina 3) Bykova 4) Hochreiter 5) Dancha 6) Zogg 7) Lagenhorst 8) Krol 9) Kotnik 10) Ladina 11) Ochner 15.14 Questo il podio della gara maschile: 1) Sobolev, 2) Karl, 3) Caviezel e Kwiatkowski 15.12 Vittoria netta di Sobolev nella Big Final. 15.10 Kwiatkowski e Caviezel concludono con un pari la Small Final maschile. 15.04 Questa la top-4 della gara femminile: 1) Hofmeister, 2) Nadyrshina, 3) Bykova, ... Leggi la notizia su oasport

