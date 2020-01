LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oberhof 2020 in DIRETTA: cominciata la gara! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:20 Bormolini resta nelle prime cinque posizioni, non si spinge nel giro di avvio. 14:18 Al comando a fare il ritmo subito il francese Jacquelin, con Horn sulla ruota. 14:16 cominciata la Staffetta maschile! 14:13 I biathleti sono schierati sulla linea di partenza, a brevissimo si parte. 14:10 Formazione un po’ sperimentale per l’Italia: fuori Lukas Hofer e dentro dunque Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Saverio Zini e Thierry Chenal. L’obiettivo degli azzurri è semplicemente quello di ben figurare. 14:05 Rivali per la compagine transalpina saranno la Norvegia, pur orfano del suo riferimento (Johannes Boe) e la Germania padrona di casa, che con Philipp Horn, Johanne Kuehn (terzo ieri nella sprint), Arnd Peiffer e Benedikt Doll vuol regalare qualcosa di speciale al proprio pubblico. 14:00 Francia indubbiamente favorita ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Biathlon Staffetta femminile Oberhof 2020 in DIRETTA: Norvegia Francia e Svezia si giocano la vittoria in ulti… - zazoomnews : LIVE Biathlon Staffetta femminile Oberhof 2020 in DIRETTA: la Svizzera scappa via male Wierer in seconda frazione!… - zazoomnews : LIVE Biathlon Staffetta femminile Oberhof 2020 in DIRETTA: Francia e Italia in testa dopo la prima frazione! -… -