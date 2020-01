"La Regina Elisabetta sta mantenendo la calma". A Palazzo si cerca una via d’uscita - (Di sabato 11 gennaio 2020) Carlo Lanna Secondo lo staff di Palazzo, la Regina Elisabetta sta mantenendo la calma e sta cercando di risolvere la situazione in maniera pacifica Non c’è pace per i reali inglesi. Dopo il "divorzio" dalla Corona da parte di Meghan e di Harry, la situazione è in continuo movimento. Da due giorni si susseguono news e indiscrezioni su quanto sta accadendo nel cuore di Buckingham Palace. Gli esperti di corte come la stampa inglese si interrogano sul futuro della monarchia, cercando di capire il come e il perché di questo gesto da parte dei Duchi di Sussex. La Regina Elisabetta, in tutto questo frangente, come riportano alcune fonti interne, pare stia agendo nelle retrovie e in silenzio per cercare di trovare una soluzione all’annoso problema. Di fatto la scelta di Meghan e di Harry non sconvolge più tanto la linea di successione, ma mette in serio pericolo l’immagine della ... Leggi la notizia su ilgiornale

