Inter-Atalanta: negato rigore a Toloi nonostante fallo di Lautaro (Di sabato 11 gennaio 2020) Partita finita in parità quella giocata a San Sito tra Inter e Atalanta. Se nel primo tempo hanno deciso tutto i nerazzurri e in particolare Lautaro Martinez, il pressing degli avversari si è fatto sentire nella seconda parte del match, conclusosi con un 1-1. Inter Atalanta Un match iniziato subito con una grande occasione per i nerazzurri. A soli 23 secondi dal fischio dell’arbitro Lukaku ha tentato una rete con il pallone che è però finito contro il palo. Non è comunque passato troppo tempo a sbloccare lo 0-0 iniziale: il primo goal per l’Inter è arrivato al quarto minuto segnato da Lautaro Martinez dopo uno scambio con i giocatore belga che conferma la grande intesa presente tra i due calciatori. Si tratta infatti del trentunesimo goal in stagione per la coppia. All’8′ è arrivato anche il primo cartellino giallo della partita toccato ad Hateboer che, essendo ... Leggi la notizia su notizie

