Inglesi furiosi con i Sussex | La Regina deve privarli del titolo reale

Sandra Rondini Indice di gradimento bassissimo per Harry e Meghan che la maggioranza degli Inglesi chiede sia punita togliendo loro ogni privilegio e soprattutto il titolo reale in modo che non possano commercializzare niente col nome 'Sussex' che non avranno più Sondaggi in picchiata per Harry e Meghan che la maggior parte degli Inglesi vuole che siano spogliati dei loro titoli reali in modo che non possano sfruttare il nome "Sussex" per fare affari, come pare si stiano organizzando da mesi. In tutto il Regno la maggioranza dei sudditi ritiene che la Regina debba punirli togliendo ai due ribelli l'arma più importate nelle loro mani, quella che dovrebbe garantirgli introiti a palate: il titolo nobiliare perché, si legge sul Mirror, "il decadere dal titolo di Duchi di Sussex toglierebbe loro quella magica parolina, 'Sussex' che hanno registrato come brand per più di mille ...

