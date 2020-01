Gli imperdonabili, un manifesto intellettuale di cui si sentiva il bisogno (Di sabato 11 gennaio 2020) Il rischio poteva essere quello di risultare gli sfigati della situazione. Quelli ai quali hanno sempre detto no e per questo… Non solo. Il rischio poteva essere addirittura quello di crearsi nemici, di quelli sottili che poi un giorno fanno corpo. Tutti insieme o ciascuno per sé e per i propri interessi. Eppure Gli imperdonabili, il movimento messo in piedi da Veronica Tomassini e Giulio Milani (le cui linee guida troviamo su Internet ma che è stato messo in circolo solo da Il Fatto per quanto riguarda la stampa tradizionale) ha avuto il coraggio di correrli, questi rischi. E solo per ciò meriterebbe attenzione e orecchie pronte all’ascolto. Anche da parte di coloro che proprio da questo manifesto vengono messi alla porta. Tomassini e Milani sostanzialmente non sanno ciò che vogliono, ma sicuramente quel che non vogliono. E lo elencano, punto per punto, indirizzando la loro ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

