Fu violentata durante ricovero in clinica, operatore socio sanitario condannato (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoQuattro anni e sei mesi: è la condanna per Vito Strollo, l’operatore socio sanitario della clinica Manzoni accusato di aver violentato Lenuta Tutu, cinquantacinquenne originaria della Romania durante un ricovero per accertamenti ad Agropoli presso la struttura privata. I fatti, come riporta un articolo del quotidiano “Il Mattino”, risalgono al luglio del 2018 quando la donna ha raccontato di essere stata chiusa dall’operatore nel bagno della camera in In cui l’uomo era entrato con una scusa e di essere stata costretta ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà. Nell’istruttoria processuale in fase dibattimentale è emersa tutta la gravità dei fatti. Le dichiarazioni rese dalla donna difesa dall’avvocato Antonella Palladino sono state chiare, precise e logiche, «tanto da poter affermare – ribadisce l’avvocato – la responsabilità ... Leggi la notizia su anteprima24

