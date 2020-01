Crystal Palace-Arsenal: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 11 gennaio 2020) Crystal Palace-Arsenal: probabili formazioni, pronostico e quote Alle ore 13:30 di sabato 11 gennaio allo stadio Selhurst Park di Londra si disputerà Crystal Palace-Arsenal. Il match sarà valevole per la 22esima giornata di Premier League. Il Crystal Palace attualmente si ritrova nono in classifica con 28 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta contro il Norwich City per 1-1. Una buona stagione fin qui per il club londinese. L’obiettivo è la salvezza, ma fin qui le Eagles sono anche andate oltre le aspettative. In uno dei tanti derby, provano a raggiungere il quarto risultato consecutivo. L’Arsenal, dal canto suo, attualmente si ritrova in decima posizione in classifica a 27 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Manchester United per 2-0. Un successo che si spera abbia rivitalizzato i gunners, la cui posizione di classifica è da ... Leggi la notizia su termometropolitico

Noovyis : (Crystal Palace, colpo in attacco: è ufficiale l’arrivo di Cenk Tosun dall’Everton) Playhitmusic - - G3N3RATIONSPORT : #PremierLeague #CrystalPalace-#Arsenal streaming, probabili formazioni e diretta tv - arginoglu : @bulentuslu1903 Gitti bile.. Crystal palace fc -