CorSport: Tsimikas è la prima scelta del Napoli per sostituire Ghoulam (ma Rodriguez resta in corsa) (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Napoli è in cerca di un sostituto per Ghoulam, ormai in partenza. Scrive il Corriere dello Sport, “ha suggerito a Ghoulam di rilanciarsi altrove, se possibile, e lo sguardo sull’universo calcio è stato lanciato, anche per arrivare ad un sostituto”. Il primo candidato a rimpiazzare l’algerino è il 23enne greco Kostas Tsimikas, dell’Olymoiacos. Ha superato Koutris nelle mire del Napoli, “nelle gerarchie di un mercato nel quale, a sorpresa, potrebbe sempre avere un ruolo Ricardo Rodriguez”. Il club di De Laurentiis, però, preferisce Tsimikas, per una serie di motivazioni “una delle quali è anagrafica, ovviamente, e serve per assecondare il progetto fondendo le qualità tecniche all’età”. È lui la nuova alternativa del Napoli, più che Rodriguez. L'articolo CorSport: Tsimikas è la prima scelta del Napoli per sostituire Ghoulam (ma Rodriguez resta in corsa) ... Leggi la notizia su ilnapolista

