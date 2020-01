Come Lega e FdI litigano per una poltrona in Umbria (Di sabato 11 gennaio 2020) “Il nostro partito non può restare senza un assessore in giunta”: a dirlo, racconta oggi Il Fatto Quotidiano, è stato il senatore e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Franco Zaffini. E la dichiarazione di guerra ha un obiettivo ben preciso: la poltrona della Sanità, che la Lega ha voluto per Luca Coletto, già sottosegretario del governo gialloverde imposto in giunta da Matteo Salvini. L’Umbria, Come la Sicilia e l’Abruzzo, è in esercizio provvisorio perché l’amministrazione della leghista Donatella Tesei non è riuscita ad approvare il bilancio. NEL MIRINO del partito di Giorgia Meloni è finito l’assessore alla Sanità Luca Coletto, già sottosegretario del governo gialloverde imposto in giunta da Matteo Salvini. Tema: i tagli sui fondi alle famiglie con disabili che non sarebbero stati ripristinati dal neo assessore alla Sanità: “Sono ormai mesi che ... Leggi la notizia su nextquotidiano

carlosibilia : Inquietanti le rivelazioni in Aula del pentito del #clan Di Silvio sui voti dirottati ai candidati di #Lega e #FdI… - borghi_claudio : @AberWhaat Ma l'ho fatto ?? Lei non vuol vedere. Vuole che guardiamo la soddisfazione sull'assistenza medica ricevut… - borghi_claudio : @AberWhaat Ecco... -