Ambrosini a Sky: “Nella ripresa il Napoli aveva la partita in pugno” (Di sabato 11 gennaio 2020) Nel salotto di Sky al termine della gara che ha visto di fronte Lazio e Napoli hanno commentato la vittoria dei biancocelesti e Massimo Ambrosini ha elogiato la prestazione del Napoli “Oggi il Napoli dava la sensazione di avere la partita in controllo, di poter vincere contro una squadra che nella ripresa era stanca. La Lazio non ha espresso un gran calcio, il Napoli ha fatto meglio, ma ha segnato ed è stata brava a difendere il vantaggio”. L'articolo Ambrosini a Sky: “Nella ripresa il Napoli aveva la partita in pugno” ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

