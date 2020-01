Agenda 2023, 5 proposte concrete per un Governo più coeso e un Paese più forte (Di sabato 11 gennaio 2020) Le prossime settimane saranno decisive per il rilancio politico e programmatico del Governo. Politico, perché le forze politiche dovranno decidere come rendere questa alleanza più compatta e più politica. Del resto occorre uscire dall’ipocrisia: se l’obiettivo è davvero arrivare a fine legislatura, cambia il quadro politico e significa costruire, dal Governo, un nuovo polo riformista ed europeista alternativo alla destra sovranista. Credo che Bonaccini vincerà in Emilia Romagna e questo spingerà ancora di più la maggioranza dei 5 Stelle (o ciò che saranno) in questo nuovo scenario politico. Ma il Governo si rilancia se ha le idee chiare sulle politiche di crescita e coesione dopo la buona (nelle condizioni date) legge di bilancio 2020. Il punto di vista dei sindaci è fondamentale per il ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Miti_Vigliero : Governo, verifica in 4 tappe per il governo. Vertice Zingaretti-Gualtieri Il 7 summit sulla prescrizione, poi gira… -