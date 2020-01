Xbox Series X non vedrà giochi esclusivi il primo anno, parola di Microsoft (Di venerdì 10 gennaio 2020) Microsoft non prevede di rilasciare giochi esclusivi per Xbox Series X fino a almeno un anno dopo il lancio della console. A dichiararlo è stato in un'intervista Matt Booty, di Microsoft."Con la pubblicazione dei nostri contenuti nel corso del prossimo anno, o due, tutti i nostri giochi, saranno disponibili sia su PC che su Xbox Series X", ha dichiarato Booty, capo di Xbox Game Studios. "Vogliamo assicurarci che se qualcuno investe in Xbox, ritenga di aver fatto un buon investimento e che ci impegniamo con i contenuti".Per quanto riguarda le esclusive Xbox, c'è Halo Infinite che uscirà per Xbox One e la nuova console. È uno dei giochi su cui l'azienda vuole concentrarsi quando la console verrà lanciata sul mercato, in modo da mostrare tutte le nuove funzionalità della console next-gen. "Dobbiamo assicurarci di mantenere un alto livello di qualità e di rilasciare giochi di cui possiamo ... Leggi la notizia su eurogamer

