Toro | Sirigu stoccata ai tifosi | «Giochiamo in un ambiente ostile» – VIDEO

Salvatore Sirigu ha parlato in zona mista dopo la vittoria del Torino contro il Genoa in Coppa Italia. Le sue parole (-Dal nostro inviato allo stadio Olimpico) Come spesso è accaduto in questi anni, Salvatore Sirigu ha regalato al la vittoria al Toro grazie alle sue parate. Questa volta in palio c'era il passaggio ai quarti di Coppa Italia e i granata li hanno centrati grazie alle parate del suo numero 1. Lo stesso Sirigu ha poi parlato in zona mista. «Il 2020 è iniziato come si è concluso il 2019. Con i fischi, l'ambiente non è contento, è ostile. Delle volte ho detto che era giusto così, era giusto ascoltare le critiche e riceverle. Noi abbiamo sicuramente fatto un periodo non all'altezza, non brillante»

