Stop sorvolo spazio aereo in Iran, agenzia europea raccomanda limitazioni ai 28 Paesi Ue (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dopo le contromisure annunciate per il sorvolo dell'Iraq L'agenzia Ue per la sicurezza aerea (EASA) ha contattato le autorità nazionali dei 28 Paesi europei per estendere la raccomandazione di limitare i voli commerciali in alcune zone del Medio Oriente. Leggi la notizia su fanpage

