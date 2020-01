Sondaggi sulle Regionali: in Emilia testa a testa, in Calabria centrodestra avanti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Mancano poco più di due settimane alle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria. L’attesa cresce, e le aspettative dei partiti in corsa anche. Al centro dell’attenzione la “regione Rossa” per eccellenza, l’Emilia Romagna. Il clamoroso precedente dell’Umbria, prima regione rossa espugnata da un candidato di centrodestra, nonostante l’alleanza Pd e Movimento 5 stelle, ha ancor più aumentato le attese per la sfida del 26 gennaio.Da domani, 11 gennaio, non potranno essere più pubblicati Sondaggi: lo prevede la legge, che impone lo stop alla diffusione dei poll nelle due settimane che precedono un voto. L’Agi, in collaborazione con Youtrend, pubblica un resoconto di quanto emerso dalle analisi delle ultime settimane.In Emilia Romagna, come è noto, il candidato del centrosinistra (Pd e alleati) è Stefano ... Leggi la notizia su huffingtonpost

fiordisale : RT @elmorisco: Sondaggi sulle Regionali: in Calabria centrodestra avanti. Amici calabresi, avete serie carenze di fosforo. - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Sondaggi sulle Regionali: in Emilia testa a testa, in Calabria centrodestra avanti - SalvatoreMirag7 : RT @HuffPostItalia: Sondaggi sulle Regionali: in Emilia testa a testa, in Calabria centrodestra avanti -