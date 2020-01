Serie C Girone C, squadra penalizzata finisce all’ultimo posto: come cambia la classifica (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si avvicina una nuova giornata del campionato di Serie C, un turno molto importante ed in grado di portare indicazioni per il proseguo della stagione. Ribaltone in classifica, nel dettaglio è arrivata oggi la decisione del Tribunale Federale Nazionale Figc per gli emolumenti e le ritenute relativi a luglio e agosto 2019 non pagati entro la scadenza del 16 ottobre del Rieti calcio. Il club è stato così penalizzato di 4 punti passando da 12 a 8 punti, il Rieti attualmente è all’ultimo posto della classifica. In più inibizione per il presidente e proprietario Riccardo Curci di 4 mesi; un mese all’ex amministratore unico Giuseppe Troise e multa alla societa’ di mille euro. L’attuale amministratore delegato del Rieti, Roberto Di Gennaro commenta: “Eravamo consci dell’entita’ della sanzione che il tribunale federale avrebbe comminato al Rieti. ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

CalcioWeb : #SerieC Girone C, squadra penalizzata finisce all'ultimo posto: come cambia la classifica - - sportli26181512 : Cagliari-Milan, Maran: 'Torniamo a far male agli avversari. Ibra in A, un bene per tutti': Cagliari-Milan aprirà la… - SNAI_Official : La 19a giornata chiude il girone di andata della Serie A con il botto: tanti big match e sfide decisive per punti i… -