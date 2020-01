Romanzo Italiano sabato 11 gennaio su Rai 3. Anticipazioni del quarto appuntamento (Di venerdì 10 gennaio 2020) Romanzo Italiano su Rai 3 con Annalena Benini La puntata di sabato 11 gennaio alle 18:00: le Anticipazioni quarto e ultimo appuntamento di questa prima parte di Romanzo Italiano, sabato 11 gennaio, alle 18.00 su Rai3. La giornalista Annalena Benini, attraverso un viaggio in otto regioni d’Italia raccoglie le storie di 29 autori della letteratura italiana contemporanea per esplorare quanto il territorio in cui vivono o hanno vissuto sia stato significativo nella costruzione della loro identità di scrittori. In questo appuntamento si viaggerà in Emilia Romagna con Carlo Lucarelli, Silvia Avallone e Marco Missiroli. A Bologna Annalena incontra due scrittori che hanno eletto la città a loro posto del cuore e a luogo ideale in cui ambientare le proprie storie: Carlo Lucarelli, uno dei giallisti più famosi della letteratura italiana, conoscitore dei segreti che hanno avvolto il Paese ... Leggi la notizia su dituttounpop

