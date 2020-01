Rivoluzione Milan: via libera alle cessioni per aprire un ciclo… guidato da Allegri (Di venerdì 10 gennaio 2020) Milan, si rincorrono le voci su un clamoroso ritorno di Massimiliano allegri in panchina. Per il tecnico ci sarebbe un ruolo alla Ferguson. Il Milan torna in prima pagina insieme con Massimiliano allegri. Dopo un inizio di stagione critico, più difficile delle aspettative, i rossoneri hanno piazzato il colpo Ibrahimovic riaccendendo la miccia dell’entusiasmo. Il secondo nome sulla lista è quello di Politano – si parla di uno scambio con Kessié – per regalare a Pioli un giocatore funzionale al suo modo di interpretare il calcio. La dirigenza si muoverà poi con cessioni anche di peso per costruire una rosa competitiva che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere affidata a Max allegri. Di seguito il tweet della prima pagina de la Gazzetta dello Sport. #Buongiorno con la #primapagina di oggi<img ... Leggi la notizia su newsmondo

ninoBertolino : RT @Effemarziano22: Io ho un'idea di rivoluzione totalmente differente da questa dirigenza. Per me rivoluzionare significa comunque vendere… - fabiobarzan : RT @FeliceRaimondo: Sull'idea di un generale repulisti si può essere d'accordo perché in rosa giusto un paio sono da Milan. Tuttavia è inac… - DavideFm1899 : RT @DArcangeloLex: 'il #Milan perde la pazienza:... La rivoluzione che #Boban avrebbe voluto avviare in estate...' @monicolombo via @Corrie… -