Resident Evil 3 Remake differente dall’originale? Grandi cambiamenti all’orizzonte (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il conto alla rovescia per l'uscita del Remake di Resident Evil 3 è ormai cominciato. Il 2020 vedrà infatti la serie Capcom tornare ancora una volta sugli scaffali, replicando una formula che si è rivelata essere particolarmente fortunata. L'opera di restyling in salsa contemporanea del secondo capitolo ha riscosso non pochi favori tra i fan, con il publisher nipponico che ha quindi approfittato dell'occasione per rimettere mano anche al terzo capitolo. Un lavoro complesso e delicato quello che stanno portando a compimento gli addetti ai lavori, con Resident Evil 3 che tornerà a dettare legge nell'ambito del genere horror, sebbene con qualche cambiamento rispetto al passato. amazon box="B082MVD2PS" Resident Evil 3 al passo con i tempi Chiaro è che questa riproposizione del terzo episodio della serie regolare non abbia poi eccessiva libertà d'azione. L'imperativo è infatti ... Leggi la notizia su optimaitalia

cybersec_feeds : RT @pcexpander: Resident Evil 3 Remake non avrà finali multipli #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity #cyberattack #tecnology… - infoitscienza : Resident Evil 3 Remake non avrà finali multipli - infoitscienza : Resident Evil 3: informazioni su Nemesis, ambientazione, sistema di scelte e altri dettagli -