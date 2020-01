Repubblica: il mercato di De Laurentiis vuole assecondare le esigenze di Gattuso (Di venerdì 10 gennaio 2020) La vera grande novità di questo mercato di gennaio è che il Napoli è attivo, più attivo che mai. Ha già chiuso per il trasferimento di Demme e attende il via libera del Celta per quello di Lobotka. Affari da circa 30 milioni di euro, cifre mai spese dal club di De Laurentiis nel mercato di riparazione. Il motivo, secondo Repubblica sta nella volontà del presidente e della società di assecondare le scelte e il gioco di Gattuso Il Napoli ha ridisegnato l’organico per assecondare le esigenze del suo allenatore che ha un grande feeling con Aurelio De Laurentiis e con il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. Il piano di mercato è stato realizzato di comune accordo e le porte ad un terzino non sono chiuse. L'articolo Repubblica: il mercato di De Laurentiis vuole assecondare le esigenze di Gattuso ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

