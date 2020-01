Open Arms soccorre 44 persone: «Dimenticati dall’Ue, ora in salvo». E sono 119 i migranti a bordo della Sea Watch (Di venerdì 10 gennaio 2020) Neanche il tempo di tornare in mare che la nave Open Arms – salpata ieri, 9 gennaio, dal porto di Siracusa – ha soccorso al largo della Libia 44 persone. Si tratta di migranti, tutti uomini, a bordo di una piccola imbarcazione alla deriva da due giorni: erano in stato di ipotermia grave e in «condizioni critiche». «Senza benzina, iniziavano a imbarcare acqua – prosegue la ong – Dimenticati dalla Ue, ora sono in salvo a bordo». <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f534.png" alt=" Leggi la notizia su open.online

