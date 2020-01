Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 oggi in tv: orari, programma, streaming, italiani in gara (Di venerdì 10 gennaio 2020) oggi venerdì 10 gennaio incominciano le gare alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020, si inizia a fare sul serio a Losanna (Svizzera) dopo la Cerimonia d’Apertura andata in scena ieri sera. Si assegnano le prime medaglie: imperdibili i due superG per quanto riguarda lo sci alpino, riflettori puntati anche sulle prove individuali di sci alpinismo e sui primi programmi corti per quanto riguarda il pattinaggio artistico. Gli italiani proveranno sicuramente a ben figurare e andranno a caccia del podio nelle varie competizioni. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle gare di oggi alle Olimpiadi Invernali Giovanili (venerdì 10 gennaio). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale del CIO e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. CALENDARIO Olimpiadi Invernali Giovanili oggi (10 GENNAIO): programma, orariO, italiani IN ... Leggi la notizia su oasport

MasashiKohmura : RT @sportface2016: Olimpiadi giovanili invernali Losanna 2020, si è svolta la cerimonia d'apertura della terza edizione - obvae_ : RT @MaleficamenteIo: Ho finito la serie un'ora fa e sentivo il dovere morale di mostrarvi tessa e scott sulle note di moulin rouge spaccare… - ilcorvo20 : Al via le Olimpiadi invernali giovanili, in gara 12 lombardi -