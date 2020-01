Napoli, sorpresa dalla Polizia mentre lancia busta di cocaina dal balcone (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Una donna lancia una busta di cocaina dal balcone. Scoperta dalla Polizia, viene immediatamente arrestata. È accaduto ieri pomeriggio in via del Sebeto, quando degli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, accorsi per un servizio di contrasto allo spacco di sostanze stupefacenti, hanno sorpreso una 34enne che lanciava una busta dal balcone della propria abitazione. I poliziotti, insospettiti dal comportamento della donna, hanno recuperato la busta, la quale conteneva undici involucri di cocaina per un totale di 132 grammi di peso. Gli agenti si sono diretti immediatamente presso l’abitazione della signora M.D.V., che è stata bloccata sulle scale del proprio stabile mentre stava tentando di lasciare l’appartamento. La donna è stata quindi arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Di Nicola ... Leggi la notizia su anteprima24

