Messico, strage di tartarughe: centinaia morte per la "marea rossa" (Di venerdì 10 gennaio 2020) Quasi 300 tartarughe marine sono state trovate morte sulla spiaggia dello stato messicano di Oaxaca (sud): tartarughe Chelonia e tartarughe verdi sono decedute a causa della "marea rossa", l'ondata di micro-alghe tossiche per gli animali registrata nell'area a causa dei cambiamenti climatici. L'ondata è giunta sulle coste di Oaxaca il 25 dicembre: lo ha confermato l'Autorità messicana di protezione ambientale.

