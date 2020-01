M5S, Buffagni all’attacco di Fioramonti: «Mostri i bonifici delle restituzioni» (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’ex sottosegretario pentastellato Stefano Buffagni, con un video su Facebook, si scaglia contro l’ex ministro (e ex parlamentare del M5S ora approdato al gruppo misto in attesa di costituire il proprio gruppo “Eco“) Lorenzo Fioramonti, reo di aver attaccato i vertici del Movimento durante la puntata di Piazza Pulita di ieri, 9 gennaio. Fioramonti, premette Buffagni, è stato eletto nelle fila del M5S, ma ora è nel gruppo Misto dove «non avrà più l’obbligo di tagliarsi lo stipendio». Non c’è modo con cui si «possa controllare se ha effettuato davvero i bonifici oppure no» sempre a proposito di restituzioni al fondo per il microcredito, Buffagni lancia la provocazione. Ho qualcosa da dire all’ex Ministro Fioramonti andato al misto (dove non avrà più l'obbligo di tagliarsi lo stipendio) dopo essere stato eletto con il Movimento 5 ... Leggi la notizia su open.online

