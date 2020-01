L’insegnante e gli amici gridano, lui non sente. Mattia Perini sconvolge tutti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Travolto da un treno a Loreto, in provincia di Ancona. Stava attraversando i binari ascoltando musica in cuffia. Inutili le grida d’avvertimento. Morire a sedici anni, travolto da un treno. Una fine insensata, che è toccata in sorte a Mattia Perini: la tragedia è avvenuta a Loreto, in provincia di Ancona, dove il ragazzo frequenta … L'articolo L’insegnante e gli amici gridano, lui non sente. Mattia Perini sconvolge tutti proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Vraiment_vrai : @speroscherzi_ @thepalecountess @maybenotidc Conta anche che a gennaio si iscrivono molte persone nuove, quindi mag… - elvi_or : @giuli_valle L'avvocato Gentile lo ha copiato da me, visto che prima che lo bloccassi, sfinita dal fatto che veniva… - SigCellophane : Leggo che il male del nostro tempo sarebbe dare voce agli incompetenti. L'implicazione (gli incompetenti dovrebbero… -