Incidente Senigallia: camionista vuole vedere parenti delle vittime (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il camionista che nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 2020 ha investito e ucciso Elisa Rondina e Sonia Farris in un Incidente a Senigallia ha dichiarato durante il suo interrogatorio in tribunale ad Ancona di voler incontrare i genitori delle vittime. Distrutto e disperato per l'accaduto, ha affermato di non darsi pace. Incidente a Senigallia: le parole del camionista Il primo pensiero di Massimo Renelli, arrestato per duplice omicidio stradale aggravato, è andato proprio ai familiari delle ragazze che hanno perso la vita a causa sua non appena uscite da una discoteca. Le due amiche, che avevano passato la serata nello stesso locale dell'uomo che le ha travolte, stavano andando a riprendere la propria auto. L'avevano parcheggiata fuori dal piazzale del locale da ballo, il Megà, perché il parcheggio interno era pieno. Nonostante il responsabile sia pentito e amareggiato

