Grande Fratello VIP 2020, Serena Enardu sente la mancanza di Pago: lo sfogo (Di venerdì 10 gennaio 2020) "Mi manca tutto" è una Serena Enardu triste e pensierosa quella che ritroviamo a poche ore da quello che potrebbe essere il confronto della seconda puntata di Grande Fratello VIP. L'ex fidanzata di Pago, ora recluso nella casa a pochi passi dalla stanza nella quale è ospitata la Enardu, parla in un confessionale dal sapore malinconico. Mi manca quando vado a dormire, mi manca la sua presenza che nonostante fosse una persona molto silenziosa, mi mancano anche i suoi silenzi. Io sono ancora innamorata di lui sennò non sarei qua. Il Dejà vù vissuto a Temptation Island VIP è dietro l'angolo, così come nei falò, la preoccupazione di vedere il cantante a fianco di una delle donne della casa è un pensiero fisso nella testa di Serena: Conoscerà tante belle ragazze, qui ce ne sono tante le ho viste. Probabilmente per cercare di dimenticarmi potrebbe provare ad avvicinarsi ad una di loro ... Leggi la notizia su blogo

