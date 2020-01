Don Matteo 12, record di ascolti per la prima puntata della stagione (Di venerdì 10 gennaio 2020) Grande successo per il sacerdote in bicicletta più famoso della televisione italiana. La prima puntata di Don Matteo 12 (in onda su Rai 1 in prima serata giovedì 9 gennaio) ha registrato un record di ascolti. Sono 7.005.000 gli spettatori che hanno seguito le nuove avventure del personaggio interpretato da Terence Hill, pari al 30,6% di share. Leggi la notizia su notizie

