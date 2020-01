Barbara D’Urso e Alfonso Signorini pace fatta: “Ci siamo ritrovati” (Di venerdì 10 gennaio 2020) pace fatta tra Barbara D’Urso e Alfonso Signorini, che, dopo un periodo di contrasti, hanno messo da parte il rancore e le incomprensioni ritornando, così, ad essere di nuovo amici. Barbara D’Urso e Alfonso Signorini di nuovo insieme: “Ci siamo ritrovati” Durante la puntata di Pomeriggio 5, i telespettatori hanno assistito al collegamento con Alfonso Signorini, il conduttore del Grande Fratello Vip. Nulla di strano, se non fosse che tra la D’Urso e Signorini in passato ci sono stati dei contrasti. Messe da parte le incomprensioni, lo stesso Alfonso ha raccontato di come i due siano tornati ad essere buoni amici: “Tra le tante cose belle di cui la vita è piena, c’è anche quella di ritrovare le persone che avevamo perso per strada e che in realtà non se ne erano mai andate. Ho concluso che nella vita farsi la guerra è una gran fatica si sprecano energie, si ... Leggi la notizia su velvetgossip

