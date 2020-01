Strage di Bologna, ergastolo per Gilberto Cavallini (Di giovedì 9 gennaio 2020) Condanna all’ergastolo per l’ex terrorista dei Nar Gilberto Cavallini, nel processo sulla Strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. La sentenza è stata letta dalla Corte di assise, dopo sei ore e mezza di camera di consiglio. Strage di Bologna, ergastolo per Gilberto Cavallini Per Cavallini, 67enne, condannato a diversi ergastoli e attualmente detenuto a Terni in regime di semilibertà, la Procura di Bologna aveva chiesto l’ergastolo per la Strage alla stazione, per la quale sono stati condannati in via definitiva Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. La sentenza della Corte presieduta da Michele Leoni è arrivata a 40 anni dallo scoppio della bomba che fece 85 morti e oltre 200 feriti e dopo quasi due anni di dibattimento in aula. L'articolo Strage di Bologna, ergastolo per Gilberto Cavallini proviene da nextQuotidiano. Leggi la notizia su nextquotidiano

