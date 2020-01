Smog Piemonte, l’anticiclone resiste: solo qualche piovasco sugli Appennini (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’anticiclone che dall’inizio dell’anno caratterizza il tempo sul Piemonte, come su una vasta area dell’Europa, avrà un piccolo cedimento tra questa sera e domani ma con effetti molto limitati, prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale): qualche piovasco sull’Appennino, nuvole sulle pianure del nord-est della regione. Nel weekend tornerà a rinforzarsi l’anticiclone delle Azzorre, assicurando giornate soleggiate e temperature superiori alla media stagionale. Lo zero termico salira’ fino a 2500-2700 metri sabato, a 3000 nella giornata di domenica.L'articolo Smog Piemonte, l’anticiclone resiste: solo qualche piovasco sugli Appennini Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

